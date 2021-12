Incidente nella serata di oggi, mercoledì 1° dicembre, sulla strada provinciale 192 alle porte di Levaldigi.

Un'auto è finita fuori dalla carreggiata. Sul posto per il recupero del mezzo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fossano, insieme al personale sanitario del 118 per prestare soccorso e alla Polizia Stradale di Saluzzo per i rilievi del caso.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.