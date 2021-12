Emergenza cinghiali, il CoAARP organizza un flash mob itinerante, tappa anche a Mondovì

Il CoAARP (Comitato Amici Ambienti Rurali Piemontesi) organizza sabato 4 dicembre, a partire dalle ore 10, un flashmob in numerose piazze del Piemonte al fine di sensibilizzare la popolazione e chiedere alle istituzioni la risoluzione definitiva dell'emergenza cinghiali, che da anni mette a rischio tanto le attività agricole, quanto l'incolumità delle persone.

Per quanto concerne la città di Mondovì, il ritrovo sarà in via Tanaro, località Cristo.

Gli altri luoghi di incontro a livello regionale saranno: Asti, Carmagnola (To), Castelnuovo Don Bosco (At), Chieri (To), Chivasso (To), Moncalieri (To), Poirino (To), Riva presso Chieri (To), Santena (To), Trofarello (To), Villanova (At).

In tale circostanza sarà possibile sottoscrivere la petizione presso i gazebo allestiti in loco.