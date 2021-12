Malore su un bus ad Alba: lunghe code in corso Canale

Lunghe code e disagi, in questi minuti, all’ingresso di Alba, per chi proviene da Canale.

A creare pesanti rallentamenti alla circolazione, un malore occorso a un passeggero di un bus per il trasporto studenti. Il pullman si è ovviamente dovuto fermare, in corso Canale all’altezza della chiesa nuova del Mussotto, in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia locale, chiamate a gestire la viabilità in una delle ore di punta. L’autobus è poi stato raggiunto anche dall’ambulanza dell’emergenza sanitaria 118, che ha prestato le prime cure alla persona colta da malore.

In seguito, il mezzo di trasporto è stato spostato: si registra quindi un graduale miglioramento della viabilità.