Da mercoledì 8 dicembre i mercatini di Natale ed il Villaggio di Babbo Natale a Barge

Mercoledì 8 dicembre Barge riempirà la varie vie e piazze cittadine del centro con i tradizionali Mercatini di Natale, tutti da scoprire in una magica atmosfera natalizia riscaldata, a pranzo, dall’immancabile Polenta e Salsiccia da asporto sotto l’Area Mercatale.

Quest’anno sarà presente anche il Villaggio di Babbo Natale, suddiviso in 7 zone tematiche per le vie del paese naturalmente e, naturalmente, non potrà mancare la Slitta di Babbo Natale, che si sposterà fra la Casa di Babbo Natale, La Foresta dei Selfie e il Presepio sotto il Castello.

Sarà inoltre possibile partecipare all’Esposizione di Presepi fai da te, aperti a grandi e Piccini. Per partecipare la prenotazione deve essere effettuata entro domenica 5 dicembre alla mail aicabarge20@gmail.com.

Ma potrà anche essere visitato il Presepe Artistico, sotto l’aletta della Chiesa San Giovanni, realizzato da espertissimi artigiani del legno, dei veri artisti, che usano una motosega di piccole dimensioni come strumento per ricavare da un tronco grezzo di legno le sculture della Natività.

Dedicato ai più piccini e proposta in un divertente gioco, la Letterina di Babbo Natale, che potrà essere completata da tutti cercando tra i negozi che aderiscono e poi consegnata a Babbo Natale.

I tre elementi per completarla:

Negozi del Viale: busta

Negozi del Centro: letterina

Negozi della Piazzetta e di San Martino: chiudi busta però Loco Barge

Tutti gli eventi sono svolti in collaborazione fra il Comune di Barge, la Proloco, AICA e Made in Barge.

Buon Natale a tutti!