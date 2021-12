Appuntamento astonomico con i ragazzi del progetto YEPPCN6OF

I ragazzi del progetto YEPPCN6OF venerdì 10 dicembre 2021 organizzano un appuntamento sul tema dell’astronomia. L’idea nasce dall’interesse e dalla voglia di alcuni ragazzi appartenenti ai comuni di Montanera, di Margarita e delle frazioni di Cuneo di stare insieme facendo esperienza di qualcosa di nuovo, scoprendo cosa abita il cielo sopra le nostre teste. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 26 novembre presso la Specola del Liceo Scientifico di Cuneo, l’osservatorio astronomico che ha permesso ai partecipanti di scoprire cosa offre il nostro territorio e come orientarsi osservando le stelle.

Grazie alla collaborazione con Borgata Paraloup e con l’associazione Astrofili Bisalta Cuneo è giunto il momento del secondo appuntamento: una serata in montagna per osservare le stelle nel cielo incontaminato.

Venerdì 10 dicembre, si inizierà alle ore 19 con una cena di comunità in Borgata Paraloup per poi scoprire insieme a Pietro Castellino, volontario dell’associazione Astrofili Bisalta, le particolarità della luna e delle stelle. Durante la serata ci sarà la possibilità di visitare il “Museo dei Racconti - Le stagioni di Paraloup”, uno spazio multimediale dove conoscere le epoche che hanno caratterizzato la storia di Paraloup e i suoi protagonisti, spesso intervistati da Nuto Revelli.

Il progetto YEPPCN6OF mette a disposizione una navetta gratuita per i ragazzi del territorio, che farà tappa nei comuni di Morozzo, Castelletto Stura e Cuneo, con partenza a Morozzo alle ore 17:30 circa. Il costo complessivo dell’iniziativa è di 10 euro per il pagamento della cena più 2 euro per la tessera associativa all’associazione nazionale Yepp Italia. La visita guidata al Museo dei Racconti sarà ad ingresso libero per tutte e tutti i partecipanti alla serata. In caso di pioggia o maltempo la serata è comunque garantita all’interno di Baita Barberis di Paraloup, dove poter affrontare il tema delle stelle in modo più didattico.

L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani dai 13 ai 25 anni dei comuni di Cuneo, Morozzo, Margarita, Montanera e Castelletto Stura ed è a numero chiuso. E’ richiesta l’iscrizione entro mercoledì 8 dicembre contattando i seguenti numeri di telefono 334 290 9796 (Ciro) oppure 328 5419083 (Alessia). E’ richiesto il green pass.

YEPPCN6OF è un progetto di sviluppo di protagonismo giovanile che coinvolge i giovani dai 16 ai 26 anni, promosso dalla Fondazione CRC di Cuneo e dalla Compagnia di San Paolo attivo in 5 comuni della prima periferia di Cuneo, oltre il fiume Gesso: Cuneo, che ne è il capofila, con il coinvolgimento delle sue frazioni (Borgo San Giuseppe, Madonna delle Grazie e Spinetta), Castelletto Stura, Margarita, Montanera e Morozzo.

L’acronimo significa Youth Empowerment Partnership Programme (giovani, sviluppo, rete, programmazione) ossia lo sviluppo di empowerment giovanile attraverso la creazione di una rete progettuale e programmata. Tutto questo si concretizza con il supporto di due Cooperative sociali del territorio cuneese: la Cooperativa Momo e la Cooperativa Emmanuele, che facilitano il dialogo tra amministrazioni locali e giovani, per raggiungere obiettivi comuni.