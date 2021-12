Alba, addosso dosi di cocaina. Carabinieri li fermano in piazza Ferrero

I Carabinieri di pattuglia li avevano notati – siamo alla tarda serata di ieri, giovedì 2 dicembre – in atteggiamenti sospetti poco fuori dal centro storico. Li hanno quindi seguiti con circospezione sino a quando questi, accostatisi nei pressi di piazza Michele Ferrero, stavano per dividersi e allontanarsi.



I militari hanno pertanto proceduto a una perquisizione personale sul posto, dalla quale hanno rinvenuto addosso ai tre, cittadini di origine albanese tra i venti e i trent’anni, alcune dosi di cocaina.



Condotti in caserma, la perquisizione è stata estesa alla loro autovettura, all’interno della quale sono stati rinvenuti alcuni altri involucri dello stesso stupefacente.

I tre giovani sono stati quindi identificati e denunciati per il possesso dello stupefacente.