Donate due cassette pronto soccorso alla Protezione Civile ANA Mondovì

L’Unità di Protezione Civile Alpini Mondovì ringrazia sentitamente la farmacia "Porta di Breo" (sita in piazza Ellero a Mondovì), nelle persone delle titolari Chiara Gandolfi e Silvia Tonelli, per la donazione di due cassette pronto soccorso ad uso dei mezzi operativi di intervento.

“Una donazione che scalda il cuore – dice il Presidente ANA Mondovì Armando Camperi, unitamente ai responsabili Protezione Civile ANA Franca Taramasso e Roberto Turco – a favore dei volontari che rispondono sempre “presente” con entusiasmo e disponibilità, ad ogni necessità della Comunità e del territorio. La donazione permette di operare in ottemperanza delle normative vigenti in termini di sicurezza ed avere un pronto intervento immediato in caso di necessità”.