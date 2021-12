Mondovì, l'amministrazione avverte: "Massima attenzione alla guida e a piedi"

Informiamo i nostri lettori che l'amministrazione comunale di Mondovì invita i propri cittadini - visto il cessare della nevicata e il permanere di temperatura particolarmente rigide - a prestare la massima attenzione per chi si porrà alla guida o si sposterà a piedi.



Per quanto concerne la situazione legata alle scuole la ditta incaricata dello sgombero neve di fronte ai plessi, la "Proteo Scs", vi provvederà entro le ore 7/7.30 di domattina giovedì 9 dicembre, come da contratto. Anche in questo caso, comunque, si raccomanda la massima attenzione.