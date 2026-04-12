Cuneo, la Pedalata della Memoria percorre i luoghi della strage del '44

Si è svolta sabato 11 aprile la seconda edizione della Pedalata della Memoria, manifestazione ciclistica che unisce Cuneo e Cervasca nel ricordo delle 35 vittime civili trucidate dai nazifascisti nel novembre del 1944. La sezione cuneese dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport "Luigi Pellin" ha aderito all'iniziativa concedendo il proprio patrocinio e partecipando con un gruppo di soci.

L'evento, organizzato dall'associazione Un ponte tra le generazioni con la collaborazione del Centro d'Incontro n. 3 di Cerialdo e di Bicingiro Cuneo, ha preso il via dal giardino commemorativo posto all'incrocio tra via del Passatore e via Aurora, nel quartiere di Cerialdo. Qui una targa ricorda tre giovani fucilati nella notte tra il 26 e il 27 novembre 1944: Rocco Daniele, 24 anni, e i ventitrreenni Spirito Peano e Giovanni Battista "Tino" Galliano.

Il percorso ad anello ha attraversato alcuni dei luoghi simbolo di quella tragica pagina di storia locale, toccando Passatore, San Bernardo di Cervasca, San Rocco di Bernezzo, Cervasca, San Defendente di Cervasca e Confreria, prima di fare ritorno al punto di partenza.

La manifestazione si conferma un appuntamento di memoria condivisa e di partecipazione civile, in cui lo sport diventa strumento di trasmissione della storia alle nuove generazioni.