Nel 2025 l'AVO Mondovì ha svolto 16mila ore di servizio negli ospedali, nei centri diurni e nelle case di riposo

Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita mercoledì 8 aprile.

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Si è tenuta il 26 marzo scorso, nella suggestiva cornice di Vicoforte, l’assemblea annuale dei volontari dell’AVO – Associazione Volontari Ospedalieri Mondovì ODV ETS. L’incontro ha riunito numerosi volontari in un significativo momento di riflessione e celebrazione dell’impegno altruistico che contraddistingue l’associazione.

Dopo il saluto istituzionale del sindaco di Vicoforte, Gian Pietro Gasco, ha preso la parola il presidente Giuseppe Bertone per la relazione annuale. Un intervento che ha rappresentato non solo l’occasione per tracciare un bilancio dei traguardi raggiunti, ma anche per rinnovare l’impegno e la passione verso il servizio. "Ogni gesto, ogni sorriso e ogni momento trascorso insieme ai nostri assistiti fanno la differenza", è stato sottolineato, evidenziando il valore della rete di solidarietà che costituisce il cuore pulsante dell’associazione.

Il presidente ha presentato i dati relativi al 2025, anno in cui sono state svolte circa 16.000 ore di servizio tra gli ospedali di Mondovì e Ceva, i centri diurni, l’assistenza a domicilio e le RSA Sacra Famiglia di Mondovì, San Giuseppe di Vicoforte, San Michele Arcangelo di S. Michele Mondovì e Casa del Sorriso di Mombasiglio. Un impegno che ha coinvolto anche attività di organizzazione, gestione, formazione, segreteria, corsi in presenza e online, eventi, collaborazioni con altre associazioni e promozione del volontariato.

Il discorso si è poi sviluppato attorno a tre direttrici principali: passato, futuro e nuovi traguardi per il 2026. Guardando al passato, sono stati evidenziati risultati, sfide affrontate e successi raggiunti, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della dedizione dei volontari nel supporto a pazienti e famiglie.

Proiettandosi verso il futuro, è stata delineata una visione positiva per il 2026, con l’obiettivo di ampliare le attività, migliorare la formazione dei volontari e rafforzare le collaborazioni con enti locali e altre realtà associative, rispondendo in modo sempre più efficace alle nuove esigenze della comunità.

Infine, sono stati presentati i nuovi traguardi: progetti, collaborazioni e partnership, oltre all’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi per far conoscere sempre più l’associazione e coinvolgere nuovi volontari. Un invito chiaro a tutti i presenti a partecipare attivamente a questo percorso di crescita.

Momento particolarmente emozionante è stata la premiazione di tre volontarie – Maria Cattaneo, Giulia Calandri e Silvana Paolino – che hanno ricevuto attestati di riconoscimento per lo straordinario impegno e la dedizione dimostrati. Un gesto simbolico di gratitudine, accompagnato dal ringraziamento del Presidente a tutti i collaboratori e volontari che, con il loro impegno quotidiano, rendono l’Avo Mondovì sempre più attenta alle nuove fragilità.

L’assemblea si è conclusa con un momento conviviale, occasione preziosa per rafforzare i legami, condividere esperienze e progettare insieme le future attività.

Ancora una volta, l’incontro ha evidenziato quanto sia fondamentale il ruolo dei volontari nella comunità: non solo per il tempo dedicato, ma per la passione e l’umanità che mettono al servizio degli altri, confermando l’impegno dell’AVO nella promozione del bene comune e della solidarietà.

In chiusura, il presidente ha ricordato che è possibile sostenere l’Avo Mondovì anche attraverso la donazione del 5x1000 nella prossima dichiarazione dei redditi, inserendo il codice fiscale 93016820040. Contattati al numero 3341112372 o mail avomondovi@libero.it o visita il nostro sito www.avomondovì, Facebook o Instagram