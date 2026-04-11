Giovanni Ferrero ribadisce il legame tra Alba e Ferrero: "Binomio vincente che il mondo ci invidia" [VIDEO]

Ieri Alba ha dedicato il Consiglio comunale aperto a Maria Franca Fissolo Ferrero.

Un momento importante per la città e per l'intero territorio. A testimoniarlo la presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, albese doc. E di tante autorità della provincia, dal Prefetto al presidente Luca Robaldo.

E importanti sono state, per ciò che significano, le pariole pronunciate da Giovanni Ferrero figlio della signora Maria Franca Fissolo Ferrero e presidente di Ferrero International Sa.

Nel suo discorso è emerso il legame indissolubile tra la Ferrero e Alba, anzi, si è corretto, tra Alba e la Ferrero, un binomio vincente e invidiato nel mondo.

Poi, parlando della madre, ha detto: "Ha portato qualcosa di straordinariamente prezioso al nostro gruppo. Ho sentito parlare di una presenza silenziosa, discreta, di una sensibilità umana capace di essere partecipe delle sorti di questa grande attività collettiva che non è solo Ferrero: è anche Alba. Quella presenza ha dato a tutti noi un esempio di integrità e di moralità: nel mettersi al servizio, nell’assumersi le proprie responsabilità, nell’etica del lavoro, nell’essere attore sociale, nel sentirsi parte di un disegno più grande in ogni momento della propria vita. Non è facile parlare della propria madre, né del vuoto incolmabile che lascia. Ma credo che, in questo mondo turbolento, in questo tempo segnato da volatilità e incertezza, in cui tutti parlano di algoritmi e intelligenza artificiale, la forza che questa città ha dato a Ferrero, sia quella di mettere al centro l’uomo. È da qui che possiamo trarre la forza per affrontare le sfide del domani, per reinventare un futuro di successo. Perché abbiamo un retaggio di valori profondi, di valori umani. Questo Alba ha dato a Ferrero, e Ferrero non lo dimenticherà mai. Tristemente, eravamo qui riuniti anche undici anni fa, quando scomparve il mio amatissimo padre. E allora lo ribadimmo con forza, con fermezza, con risolutezza: il connubio tra Ferrero e Alba resterà un binomio vincente. Faremo tutto il possibile, con tutte le nostre risorse e i nostri sforzi, per mantenere vivo questo patto. Siete formidabili. E sapremo ripagare questo tributo di fiducia. Grazie Alba, grazie a tutti voi. Non vi deluderemo mai”.