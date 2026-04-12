Ceva, riemerge la pavimentazione in pietra nelle piazze del centro

Si avviano alla conclusione in questi giorni gli interventi di revisione del fondo stradale nelle piazze e vie del centro di Ceva.

Dopo un primo lotto di lavori in piazza Vittorio Emanuele II e una seconda tranche che ha interessato via Roma e piazza Gandolfi, sono in corso le ultime rifiniture nuovamente in piazza Vittorio, con un terzo lotto che chiude l’operazione complessiva.

L’intervento ha previsto la sistemazione della pavimentazione, con la rimozione dei precedenti rattoppi in bitume e il ripristino del lastricato in pietra, nel rispetto del disegno originario degli spazi urbani, in attesa dell’avvio dei lavori per la nuova pavimentazione dell’intero centro storico.

“Con questo intervento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ceva, Fabio Ferrero – interveniamo su una situazione che non rendeva giustizia alla piazza principale della città e alle piazze del centro. Le riparazioni effettuate in passato con il bitume rappresentavano soluzioni temporanee che avevano finito per penalizzare il decoro e l’identità di questi luoghi simbolo. Oggi restituiamo a questi spazi il loro aspetto autentico, utilizzando materiali adeguati e coerenti con la loro storia, con la pavimentazione in pietra che torna protagonista”.

"Questo lavoro - concludono il sindaco Fabio Mottinelli e l'assessore Ferrero - costituisce un'anticipazione rispetto ad una progettualità molto più ampia che coinvolge l'intero centro storico e altre zone della città, che vedrà un'intera revisione della pavimentazione".