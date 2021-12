San Michele Mondovì accoglie il 2022 con il tradizionale almanacco

Pronta la 27^ edizione dell'almanacco Sanmichelese, realizzata dalla Pro loco con il patrocinio del comune e in collaborazione della parrocchia.

L'almanacco 2022 racchiude, come da tradizione, foto recenti e del passato di momenti di festa, condivisione, volontariato, oltre al calendario della raccolta differenziata, delle manifestazioni, degli eventi.

Ogni mese inoltre si potranno leggere curiosità legate ai nomi delle vie del paese, consultare ricette e sorridere per i tipici proverbi piemontesi.

"Ringraziamo quanti hanno contribuito con foto e con idee, Edoardo Bona, Adriano Cotella e la per la disponibilità Paolo Basso della Tipografia Stilgraf di Vicoforte" - spiegano dalla Pro loco - "l'Almanacco Sanmichelese è in vendita al prezzo di 5 euro durante la mostra vendita di Natale in chiesa, presso la Macelleria Ravotti, Il Market Robaldo, la Tabaccheria Avagnina, la Gastronomia Pria du Gran, la Società Operaia e a San Paolo dalla Panetteria Raviolo".