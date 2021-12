Curare e prendersi cura: una differenza che fa... la differenza

In queste poche righe vorrei esprimere il mio grande riconoscimento a tutti coloro che hanno accompagnato e assistito mio papà Giuseppe nei suoi ultimi 45 giorni di vita trascorsi in un lungo ricovero all’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.



Il mio ringraziamento va:

- Al reparto di Nefrologia e Dialisi diretto dal dott. Luca Besso e a tutta la sua equipe infermieristica e medica sia del reparto di degenza che do quello di Emodialisi, in particolare al dott. Carlo Ferrando che ha seguito mio papà in modo molto scrupoloso, così come il dott. Davide Diena e l’infermiera Paola Ventrella che si sono sempre presi cura di lui con tanta pazienza durante le varie visite ambulatoriali precedenti al ricovero.

-Al reparto di Medicina d’Urgenza diretto dal dott. Giuseppe Lauria e a tutta la sua equipe per l’attenzione e il rispetto dati alla persona malata e la grande disponibilità verso i parenti, in modo particolare al dott. Massimo Rega e Gianpiero Martini.

- Al reparto di Ortopedia diretto dal dott. Roberto Chiarpenello dove mio papà ha ricevuto un’ottima assistenza medica e infermieristica, un grazie particolare va al dott. Vincenzo Ciriello e alla sua meticolosità e grande umanità nell’avermi sempre informato sullo stato di salute di mio papà e sull’andamento delle sue condizioni.

-Al Reparto di Rianimazione diretto dalla dott. Nicoletta Barzaghi e, anche se la degenza in questo reparto è stata di poche ore sia io che mia moglie abbiamo ricevuto un ottimo accompagnamento e affiancamento alla dipartita di mio papa’ e per questo vorremmo ringraziare in modo particolare il dott. Marco Bertora e il dott. Andrea Cannone, ma un profondo ringraziamento va a tutta l’intera equipe medica e infermieristica per la grande professionalità unita a una umanità non così scontata.



Persone come tutte voi fanno la differenza tra curare una persona e prendersi cura delle persone. Grazie di cuore, anche a nome di mio papà.



Franco Garelli