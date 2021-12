Cento metri di altezza e più di un chilometro di cavi: a Cuneo si accende l'albero di Natale di AGC [FOTO]

Si rinnova quella che, da qualche anno, è una tradizione per la città di Cuneo e non solo, essendo l'albero visibile a grande distanza.

Ieri, giorno in cui a Cuneo ha preso il via IllumiNatale, l'AGC Flat Glass Italia di via Genova non ha voluto rinunciare allo speciale appuntamento, accendendo uno degli alberi più alti d'Italia, con i suoi 100 metri di altezza. Un regalo della vetreria Cuneese alla città, allestito per la prima volta nel 2019.

Con il confermato supporto dell’azienda albese Euroelettra, che ha provveduto al suo allestimento lavorando per diversi giorni e stendendo più di 1 km e mezzo di cavi lungo tutta l'altezza della ciminiera, l’albero si mostra in tutta la sua luce.

L’AGC, storica vetreria presente sul territorio dal 1947, con questo dono augura così ai suoi dipendenti, a tutta la città di Cuneo e ai paesi limitrofi un sereno Natale.