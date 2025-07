"Mangia in Vespa": uno sciame di Vespe colorate parte dalla Residenza del Tapparelli di Saluzzo

Saluzzo, residenza del Tapparelli, la partenza del Mangia ...in Vespa 2025

Un centinaio di "Vespe" colorate si sono ritrovate sabato 5 luglio alla residenza Tapparelli di Saluzzo, luogo di partenza della 13* edizione di "Mangia… In Vespa”. L’evento organizzato dal Vespa club Verzuolo con una lunga tradizione alle spalle e ogni anno una nutrita presenza, ha lo scopo di valorizzare il territorio e le sue tradizioni enogastronomiche.

La residenza ha dato loro il saluto e l’augurio di buon giro con la presidente Tiziana Drago, (nella foto di rito dietro ad una vespa “cartonata”) la consigliera Bruna Gerbaudo, il direttore sanitario Pietro Leli e quello generale Massimo Perrone appassionato vespista, che ha portato il via dell’evento alla residenza, tra le tante iniziative messe in campo, per legare la struttura alle realtà del Saluzzese.

Sono stati un centinaio a partire a gruppi, per i 102 chilometri del percorso durate 6 ore: 10 le tappe con l’arrivo a Verzuolo: Saluzzo, Martiniana Po, Paesana, Montoso, Bagnolo, Bibiana, Campiglione Fenile, Moretta, Scarnafigi.

"Manifestazione riuscita" conferma l’organizzazione con la presidente del Vespa club verzuolese Beatrice Naso, anche se la forte pioggia e nebbia a Montoso ha fermato il secondo gruppo che non ha potuto terminare completamente il giro.

Sempre nell’ottica di un evento sociale che unisce i vari appassionati delle vespe e premia la voglia di stare insieme con il senso di appartenenza al club, “Mangia...in Vespa” ha premiato il gruppo partecipante giunto da più lontano: Domodossola: il dono è stato un quadretto raffigurante una vespa realizzato dalla socia verzuolese Rosanna Zabena.

Nella dei borsa deo gadgets anche le vespette colorate in pasta di sale, realizzate con l’aiuto delle educatrici dagli ospiti del Tapparelli: Un tuffo negli anni d'antan dello storico motociclo