Al San Paolo di Cuneo un laboratorio gratuito di "book folding" per creare pensieri fatti a mano

Da martedì 14 dicembre per due incontri, con la disponibilità di Sabino, cittadino volontario del quartiere San Paolo, verrà realizzato un laboratorio di book folding, una tecnica per piegare le pagine di un libro in modo da trasformarlo in un nuovo oggetto di arredo, per la creazione di un piccolo pensiero di Natale.

Se hai voglia di regalare per Natale qualcosa di creativo e di diverso allora questo è il laboratorio che fa per te! Avrai la possibilità di dar una nuova vita a un libro vecchio e sgualcito che magari non usi più e di trasformarlo in qualcosa di nuovo.

Il laboratorio, ad iscrizione gratuita con possesso di green pass, si terrà martedì 14 e 21 dicembre dalle ore 20,30 alle 22,30 presso il centro incontro comunale (centro anziani) di San Paolo, in via L.T. Cavallo 11. E’ necessaria l’iscrizione contattando Gabriele Farina al cell. 327 691 8662.

L’iniziativa si inseriscono nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. È un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).

Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci:

www.laboacuneo.it