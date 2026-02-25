Fridays For Future Cuneo: “Ok allo stop dei lavori in piazza Europa, ma il progetto va ripensato”

Riceviamo e pubblichiamo:

Come Fridays For Future Cuneo accogliamo con piacere la scelta dell'amministrazione di interrompere i lavori in piazza Europa fino alla sentenza del 5 marzo, ma ci teniamo lo stesso ad esprimere la nostra contrarietà all'attuale progetto di riqualificazione di Piazza Europa che prevede la rimozione dei 10 Cedri dell'Atlante.

È ora di mettere in piedi politiche centrate sull'interesse comune e non su decisioni che accontentano singole persone o parti "politiche". Per questo motivo Fridays For Future Cuneo si schiera contro alla riqualificazione della piazza secondo l'attuale progetto, frutto di idee politiche ormai passate che non mettono al centro il bene e l'interesse comune.

È ora di fare politica in modo serio, per la comunità e per rendere la città vivibile. Siamo consapevoli della difficoltà di prendere decisioni "forti" e controcorrente, ma solo politiche ambiziose possono rendere lo spazio pubblico e la comunità sostenibili e in grado di affrontare la crisi climatica che stiamo vivendo e le conseguenze di un sistema predatorio che sta portando al collasso il Pianeta rompendo l'equilibrio tra esseri viventi e ambiente.

In questo periodo storico servono più alberi, serve aggiungere verde urbano, senza però togliere quello esistente!

Anche se è tardi, vogliamo aprire un dialogo sull'argomento, per questo abbiamo chiesto e chiediamo pubblicamente un incontro tra le nostre attiviste e la sindaca Patrizia Manassero e gli assessori Gianfranco Demichelis, Luca Pellegrino e Alessandro Spedale.

Il gruppo di Fridays For Future Cuneo