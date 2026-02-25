“Impresa Digitale” di Confartigianato Cuneo: quando il “fare impresa” diventa più facile [VIDEO]

Imprese e digitalizzazione, un rapporto sempre più necessario nel mondo economico e spesso bisognoso di una guida rapida ed efficace. A rispondere in modo adeguato a questa necessità ci ha pensato Confartigianato Imprese Cuneo con il suo portale “Impresa Digitale”, che da quest’anno si propone alle aziende del territorio con un profondo rinnovamento delle sue funzioni. Attorno al cuore della piattaforma, che rimane la fatturazione elettronica, si sviluppa un insieme di analisi che consente di monitorare fatturato, ricavi, clienti e fornitori, con statistiche giornaliere, mensili ed annuali. Ma la vera novità di Impresa Digitale è la nuova funzionalità di ricerca Bandi.

Il punto di partenza è semplice ma decisivo: orientarsi nel mare dei bandi pubblici è diventato sempre più complesso. PNRR, fondi europei, misure regionali, provinciali, comunali, fino ai bandi territoriali più specifici: le opportunità esistono, ma spesso restano inutilizzate perché frammentate, difficili da intercettare o da interpretare. La ricerca bandi di Impresa Digitale nasce per risolvere proprio questo problema, trasformando la complessità in un percorso guidato, anche grazie all’apporto di una struttura organizzata, fatta di consulenti ed esperti che affiancano l’impresa quando serve. Dalla valutazione preliminare alla predisposizione della domanda, fino alla rendicontazione e alla gestione dei fondi una volta ottenuti, il percorso non si interrompe con la ricerca, ma accompagna l’imprenditore fino al risultato. E’ un cambio di paradigma: non è più l’impresa a dover inseguire le opportunità, ma sono le opportunità ad arrivare all’impresa, selezionate, spiegate e accompagnate.

A seguire l’intervista al direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo Joseph Meineri.