Saluzzo, via Valoria: lavori in corso dopo il cedimento del terreno a livello della piccola area verde

Gru e squadra di operai al lavoro in via Valoria inferiore, dove l’8 febbraio scorso si era verificato un cedimento in un punto a livello della piccola area verde, tra i muri perimetrali che chiudono su due lati il complesso residenziale privato, per 90 anni e fino al 2019 abitato dalle suore Carmelitane.

Erano intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Saluzzo e la strada, dopo il sopralluogo da parte degli uffici competenti del Comune, era stata chiusa al traffico.

Sulle cause del cedimento di terreno in questa parte dell'alto centro storico, sono state compiute indagini tecniche ed è stata effettuata una valutazione da parte di un geologo. Il franamento potrebbe essere stato determinato dalla grande intensità di piogge che si sono succedute in un mese e che, in questa piccola porzione di verde, per infiltramento dell'acqua, potrebbe aver compromesso l’assetto idrogeologico del terreno.

In seguito alla condivisione degli interventi e in base all'ordinanza del Comune, la proprietà privata interessata ha provveduto ad aprire il cantiere.

Tra una ventina di giorni la via dovrebbe tornare ad essere aperta al traffico.