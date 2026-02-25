Fossano: Angelo Parola riceve un premio speciale conferito dall’Assessorato allo Sport per i suoi 34 anni di operato e in vista della pensione

Ci sono persone che nel corso di una vita segnano dei percorsi meritevoli di un ricordo, o meglio ancora, di un premio alla carriera lavorativa.

Angelo Parola è una di queste, con il fresco riconoscimento che gli è stato conferito a sorpresa per volere dell’assessore allo Sport locale Danilo Toti, nel corso dell’ultimo “Galà dello Sport – Sportivi dell’anno”, tenutosi il 17 febbraio al teatro I Portici di Fossano.

Parola, classe 1963, è infatti un impiegato comunale che, il prossimo 25 dicembre, otterrà la meritata pensione, dopo aver profuso con impegno per 34 anni le sue varie mansioni al fine di rendere efficiente la macchina organizzativa dell’amministrazione fossanese. Nello specifico, ci riferiamo al 1994, anno in cui gli fu delegata la qualifica di addetto all’Ufficio Sport e Manifestazioni di Fossano.

“Premetto che non sono né un’autorità, né uno sportivo. Sono comunque contento di aver ricevuto un premio che mi ha stupito dall’assessore Toti, proprio in occasione dell’ultima manifestazione curata a livello sportivo e in vista della mia pensione”, ha ribadito Angelo Parola.

Sui suoi trascorsi lavorativi: “Sono operativo in Comune dal 1992, prima assunto come impiegato in diverse mansioni, poi, due anni dopo, come addetto all’Ufficio Sport e Manifestazioni. Tra i miei compiti competono ad esempio il rilascio di autorizzazioni alle società richiedenti o le manutenzioni sportive, offrendo un contatto diretto con l’Ufficio Lavori pubblici. Come organizzazione ho curato tanti eventi, come l’allora manifestazione competitiva podistica a tappe ‘Fossano – Migliorero’ o il ‘Palio dell’Oca’, o ancora le famose manifestazioni dell’‘Expoflora’ o di ‘Sport in piazza’. Ricordo inoltre che dal 2000 fui il primo autista dello scuolabus, rivolgendo il servizio anche agli alunni frazionisti. Mi sono inoltre occupato in passato di logistica e lavori tecnici come l’allestimento della sala Brut e Bun al Foro Boario e della sala conferenze in biblioteca al Castello degli Acaja”.

[Angelo Parola, terzo da sinistra, quando era caposquadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari]

Parola è stato anche molto attivo a livello associativo. Entrò infatti a far parte nel 1994 della squadra dei Vigili del Fuoco Volontari Fossano, dove è rimasto per ben 30 anni, e successivamente fu nominato caposquadra del Distaccamento (ruolo che svolse invece per 15 anni).