Asilo nido di Roreto di Cherasco: aperte le iscrizioni dal 1° marzo al 30 aprile

Aprono le iscrizioni all’Asilo Nido di Roreto di Cherasco per l'anno educativo 2026/2027: i termini per presentare la domanda sono dalle 12:00 del 1 marzo alle 23:59 del 30 aprile 2026. Non si considerano valide le richieste pervenute fuori dai termini, pertanto nemmeno le richieste pervenute in anticipo.

Al termine del periodo di iscrizione verrà redatta una graduatoria secondo le priorità e i criteri di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento per il funzionamento del Nido d’Infanzia. Anche le famiglie i cui bambini frequentano il Nido d’Infanzia nell'a.e. 2025/2026 dovranno ripresentare apposita domanda di iscrizione per il successivo a.e. 2026/2027.

L’Amministrazione comunale evidenzia l’importanza del servizio, punto di riferimento educativo e sociale per le famiglie del territorio.

Grande soddisfazione per l’Open Day svoltosi sabato 21 febbraio che ha registrato un’ampia partecipazione e un riscontro particolarmente positivo da parte dei genitori. L’Amministrazione e il personale educativo confermano la replica dell’iniziativa sabato 28 marzo, offrendo un’ulteriore opportunità per visitare gli spazi, conoscere il progetto pedagogico e confrontarsi direttamente con le educatrici.

Un’importante novità riguarda inoltre l’organizzazione del servizio: dal mese di gennaio l’orario di apertura è stato esteso fino alle ore 18.00. La scelta nasce dalla volontà di rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie, in particolare di quelle in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorative. L’ampliamento dell’orario consente una maggiore flessibilità nella gestione quotidiana, garantendo al tempo stesso continuità educativa, qualità del servizio e serenità per bambini e genitori.

