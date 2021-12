A Saluzzo successo la presenza in piazza di Fratelli d’Italia

Sabato 4 dicembre a Saluzzo Fratelli d’Italia è sceso in piazza, accompagnato dalla sua costola giovanile di Gioventù Nazionale, per rimarcare ancora una volta la vicinanza del partito al proprio territorio e all’intera cittadinanza.

Un nutrito gruppo di partecipanti ha premiato con la loro presenza la coerenza e le idee del partito di Giorgia Meloni e di Guido Crosetto.

“L’ampio successo dell’evento dimostra ancora una volta come Fratelli d’Italia sia il partito che più di tutti ha a cuore le esigenze e le necessità dei cittadini italiani, anche in un periodo difficile quale quello che stiamo vivendo. Non dimentichiamo infatti che Fratelli d’Italia rappresenta l’unica opposizione, in Parlamento, al Governo Draghi, a dimostrare che non siamo disposti a scendere a compromessi quando c’è in gioco la tutela dei nostri concittadini” dichiara il Coordinatore Provinciale William Casoni, presente alla manifestazione unitamente all’Onorevole Monica Ciaburro. “Un complimento va poi ai nostri militanti di Saluzzo, che hanno saputo fare un eccellente lavoro”.

“Complimenti ai ragazzi di Saluzzo capitanati da Matteo Peirone. Il gruppo del Marchesato sta crescendo, molti volti nuovi di valore ci stanno supportando, anche in visione delle future amministrative” dichiara il Coordinatore Provinciale di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti.

“Ringrazio tutti i partecipanti e tutti gli intervenuti al nostro gazebo. Come sempre, Fratelli d’Italia è a totale disposizione della cittadinanza: chiunque abbia problemi, istanze o suggerimenti da proporre può contattarci, nella certezza che verrà ascoltato e supportato” commenta il Coordinatore cittadino di Saluzzo Mario Pinca.

“Davvero soddisfatto e quasi commosso dalla partecipazione di amici e colleghi alla prima manifestazione pubblica che ho avuto personalmente l’onore di organizzare assieme al presidente del mio circolo Mario Pinca. Ora più che mai c’è bisogno di mettersi in gioco per accrescere il numero di aderenti sostenitori, in modo tale da poter discutere sulle migliori possibilità di gestione e valorizzazione del nostro territorio.” dichiara il Coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Matteo Peirone.