Garessio 2000, scialpinista volontario del SASP rimane travolto da una valanga

Grave incidente per uno scialpinista che, nella giornata di oggi (sabato 11 dicembre) è stato travolto da una valanga di piccole dimensioni sulle pendici del Monte Mussiglione, nella zona degli impianti sciistici di Garessio 2000.



L'uomo - volontario del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - fortunatamente non è stato sepolto dalla mole di neve e ha attivato i soccorsi in modo autonomo. Ha riportato ferite.



Sul posto l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo, che ha tradotto l'infortunato in ospedale con un trauma toracico. Lo scenario della valanga è stato poi bonificato per verificare che non ci fossero altri coinvolti.