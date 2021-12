“IlluminaJob”: dal 14 al 16 dicembre in Municipio a Cuneo

Nell’ambito della manifestazione “IllumiNatale”, gli Stati Generali Mondo del Lavoro e Risorse Spa in collaborazione con il Comune di Cuneo organizzano “IlluminaJob”. Da martedì 14 a giovedì 16 dicembre, presso il Municipio, consulenti, webinar e aziende saranno a disposizione per aiutare i giovani nella ricerca di lavoro.

Durante la tre giorni i ragazzi avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro del territorio e avere una consulenza su come presentarsi alle aziende.

L’evento prenderà il via martedì 14 dicembre alle 10 con l’incontro con le istituzioni.

Alla mattinata parteciperanno il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, il Sindaco e Presidente della Provincia Federico Borgna, il Presidente e il Direttore di Confindustria Cuneo Mauro Gola e Giuliana Cirio. Nel pomeriggio webinar “Le competenze richieste dal mercato: come affrontare il mismatch” (l’incontro si potrà seguire anche sulla pagina Facebook o sul canale Youtube degli Stati Generali).

Mercoledì mattina (dalle 10 alle 12) e pomeriggio (dalle 15 alle 17) è in programma il workshop “Right Skills right job”, si chiude giovedì con gli incontri con le aziende (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).