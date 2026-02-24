Truffe e tentativi di furto in aumento nelle Langhe: a Monforte un incontro pubblico per informare i cittadini

Negli ultimi giorni cresce l’attenzione nei comuni delle Langhe per una serie di segnalazioni legate a tentativi di truffa e furti che stanno interessando diverse località del territorio. Episodi analoghi, con modalità ricorrenti, sono stati registrati da Roddi a Grinzane Cavour, passando per Neive, Dogliani e Castiglione Falletto, delineando una situazione che amministrazioni e forze dell’ordine stanno monitorando con particolare attenzione.

Le segnalazioni riguardano soprattutto telefonate sospette e tentativi di raggiro porta a porta. In diversi casi i malintenzionati si presentano come operatori di aziende di servizi o fornitori di utenze domestiche, arrivando talvolta a citare impropriamente i Comuni per apparire credibili e ottenere informazioni personali o l’accesso alle abitazioni. Un fenomeno che colpisce in particolare le persone anziane, considerate più esposte a questo tipo di raggiri.

Anche il Comune di Monforte d’Alba ha diffuso un avviso pubblico dopo alcune segnalazioni arrivate nelle ultime ore, richiamando l’attenzione dei cittadini sui tentativi di truffa telefonica. L’amministrazione ha chiarito che il Comune non collabora né autorizza visite domiciliari da parte di fornitori di energia elettrica, gas, acqua, telefonia o altri servizi, invitando a diffidare da chiunque utilizzi il nome dell’ente per proporre contratti o richiedere dati personali.

L’indicazione resta quella di interrompere immediatamente le comunicazioni sospette, non aprire la porta a sconosciuti e segnalare ogni episodio al numero unico di emergenza 112, coinvolgendo anche familiari o vicini di casa in caso di dubbi.

Proprio per rafforzare la prevenzione e fornire strumenti concreti alla popolazione, mercoledì 25 febbraio alle ore 15 la Biblioteca civica di Monforte d’Alba ospiterà l’incontro “Più sicuri insieme”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i Carabinieri di Monforte d’Alba. L’iniziativa, inserita nelle “Veglie pomeridiane”, sarà dedicata alla sicurezza degli anziani e alla prevenzione di furti