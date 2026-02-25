Progetto Polis: al via i lavori negli uffici postali di Roccabruna e Verzuolo

Poste Italiane comunica che dal 25 febbraio gli uffici postali di Roccabruna e di Verzuolo, rispettivamente in Strada dei Catari 6 e in Via Fucina, 1, saranno interessati da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Le sedi, infatti, rientrano in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso gli uffici postali comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro la fine di marzo per Roccabruna e metà giugno per Verzuolo, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi rispettivamente agli uffici postali di Dronero, in via Roccabruna, 4, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.35, il sabato fino alle 12.35 e di Piasco, sito in via Umberto I, 67/A, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13.45, il sabato fino alle 12.45.

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini.