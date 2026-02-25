A Trezzo Tinella si presenta il monitoraggio sulla 'Flavescenza dorata'

Giovedì 5 marzo, alle ore 17.30, si terrà nel salone consiliare del municipio di Trezzo Tinella, l'incontro di presentazione del monitoraggio 2025 del Progetto Pilota Valli Belbo, Bormida, Tinella e comune di Alba, attivo dal 2010 con capofila Cossano Belbo, che oggi conta 14 comuni aderenti prettamente nell'areale del Moscato cuneese.

Coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale, i progetti pilota hanno il compito di monitorare la presenza dell'insetto vettore principale della 'Flavescenza dorata' e verificare l'incidenza delle viti malate nei circa 60 vigneti coinvolti.

Fondamentale è il ruolo che rivestono inoltre agricoltori, tecnici, comuni e consorzi, attivi anche in altri progetti di monitoraggio presenti sul territorio piemontese.

"I tecnici regionali e sindacali attivi nel progetto, inoltre, durante le attività nei vigneti aderenti al progetto, monitorano l'incidenza del Mal dell'Esca, patologia di origine fungina, che non ha correlazione con la fitoplasmosi, ma che è di interesse procedere a monitorare per poi proporre le azioni a contrasto" ha sottolineato il sindaco di Trezzo Tinella Alberto Cerrino.

La flavescenza non si può curare con trattamenti specifici, ma si può contenere con efficacia eliminando le fonti di malattia all'interno e all’esterno del vigneto, oltre che limitare la presenza dell'insetto vettore.

Le strategie di lotta diramate sono frutto di direttive nazionali e di coordinamenti interregionali impegnati anche nella ricerca.

Relatori Elena Magnetti e Demis del Forte, del settore fitosanitario della Regione Piemonte.

Interventi dei referenti del Comitato Intercomunale.

L’incontro è aperto a tutti gli agricoltori, tecnici e amministratori.