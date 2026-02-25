Una giornata per dire grazie ai donatori: Avis La Morra–Verduno rinnova la sua festa annuale

Domenica 1° marzo la sezione Avis La Morra–Verduno rinnova uno degli appuntamenti più sentiti della propria attività associativa con la tradizionale Festa del Donatore, occasione dedicata al ringraziamento dei volontari e alla condivisione dei risultati dell’ultimo anno.

La giornata prenderà avvio alle 11 nella parrocchia di San Martino con la celebrazione della messa in memoria dei donatori scomparsi. A seguire, dalle 12, il ritrovo si sposterà nel Salone Polifunzionale di piazza Mercato, dove sono previsti i saluti istituzionali e lo svolgimento dell’assemblea annuale della sezione, momento centrale per presentare l’andamento delle attività e le prospettive future. L’incontro si concluderà con il pranzo sociale, organizzato con servizio catering, gratuito per i donatori attivi e aperto anche a familiari e sostenitori su prenotazione. Prenotazioni entro il 25 febbraio ai numeri 338 3603009 (Oscar) e 348 3416174 (Marco).

L’appuntamento rappresenta anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2025. Nel corso dell’anno sono stati registrati complessivamente 165 prelievi, dato in lieve diminuzione rispetto ai 185 dell’anno precedente ma in linea con una flessione osservata più in generale nel sistema delle donazioni. La sezione mantiene comunque una base solida, composta oggi da 117 donatori attivi, ai quali si sono aggiunti 15 nuovi volontari, segnale di un ricambio generazionale che continua a sostenere l’associazione.