Servizio Civile: 45 posti nel mondo della cooperazione tra Cuneo, Asti e Alessandria

Martedì 24 febbraio è stato pubblicato il bando per i volontari del servizio civile e Confcooperative Piemonte Sud partecipa con tre progetti attivi su tutto il territorio delle province di Asti, Cuneo e Alessandria, mettendo a disposizione 45 posti complessivi.

Anche quest'anno, per i giovani tra i 18 e i 28 anni, la cooperazione si conferma un'opportunità concreta di crescita personale e professionale attraverso un'esperienza formativa articolata nei seguenti tre percorsi.

"Orizzonti possibili" è il progetto dedicato al rafforzamento del presidio educativo e relazionale dedicato alle persone con disabilità o in situazione di disagio, ampliando le occasioni di supporto personalizzato e favorendo una partecipazione più attiva alla vita di comunità.

In provincia di Cuneo viene attivato nei seguenti centri: tramite la SAN PAOLO Soc. Coop. Soc. presso il Laboratorio Cicli (Borgo San Dalmazzo) e a Cuneo in Via Monsignor Dalmazio Peano 8; tramite PROGETTO EMMAUS Coop. Soc presso la Comunità Aurora (Pollenzo Bra), G.A. Due Passi (Alba), G.A. Ariete (Alba), la Comunità Casa Maria Rosa (Alba) e presso Gruppo Appartamento Girasoli (Cavallermaggiore); tramite la COOP. SOC. INSIEME A VOI ONLUS presso il Centro Diurno Casamica (Busca) e in Via Monte Ollero 129 (Busca).

"Insieme per crescere" si pone l'obiettivo di migliorare il livello della qualità della vita e il benessere dei minori e delle loro famiglie attraverso il miglioramento della qualità degli interventi educativi e di sostegno al contrasto e alla prevenzione del disagio attraverso lo sviluppo di percorsi e progettualità mirate a favorire il dialogo sociale, l'inclusione e il contrasto alle discriminazioni ed alla creazione di una comunità più equa e sostenibile.

In provincia di Cuneo viene attivato nei seguenti centri: tramite la COOP. SOC. INSIEME A VOI ONLUS presso il Micronido Tataclò (Cuneo), il Micronido Chiocciolà (Borgo San Dalmazzo), il Micronido Lumabò (Borgo San Dalmazzo) e presso l'Asilo Nido di Dronero (Dronero).

Informazioni e modalità

I ragazzi interessati possono presentare la propria candidatura entro le ore 14:00 di mercoledì 8 aprile 2026 tramite questo link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

I progetti, che si realizzeranno tra il 2026 e il 2027 su tutto il territorio, avranno una durata di 12 mesi. I volontari riceveranno un compenso mensile di € 519,47, a fronte di un monte ore annuale di 1145 ore distribuito su 5 giorni settimanali per 12 mesi.

Tutte le informazioni e i dettagli sui singoli progetti sono consultabili sul sito www.serviziocivile.coop