Nel 2022 la Regione finanzierà il restyling del “Palanulla” di Limone Piemonte: diventerà uno spazio polivalente

L’ufficializzazione è arrivata nella giornata di venerdì 3 dicembre, durante l’apertura della stagione invernale limonese 2021-2022: l’anno prossimo la Regione coprirà con finanzimenti specifici il progetto di riqualificazione del palazzetto di Limone Piemonte – appellato dal presidente Alberto Cirio “Il Palanulla” - , che lo trasformerà in uno spazio polivalente con campi da volley e basket, adatto a ospitare eventi di varia natura.



I lavori partiranno nel 2022. Ma il sindaco di Limone Massimo Riberi – più che soddisfatto per l’accordo raggiunto con l’ente regionale - ci tiene a sottolineare quello che già è stato fatto in questi ultimi dodici mesi.



“Abbiamo completato alcuni dei lavori più importanti – ha detto il sindaco - , come quelli su viale Valleggia per oltre 1.200.000 euro, la sistemazione del ponte di Leru in via Sangiovanni per 120.000 euro e della strada dei Meani per 310.000 euro e, infine, il completamento dei piazzali Nord e Boccaccio rispettivamente per 284.000 e 280.000 euro”.



Sono poi in fase di conclusione i lavori sul sul tratto a monte e a valle del ponte di località Fantino per 132.000 e 90.000 euro, sulla viabilità di strada dei Maschetta in via Fantino per 220.000 euro, la sistemazione degli argini del torrente lungo la strada romana in corrispondenza della CRI e del suo tratto a monte per 390.000 con fondi ATO e 169.000 euro con donazioni private, il ripristino dell’illuminazione pubblica per 630.000 euro. E ancora i lavori di messa in sicurezza del rio Sant’Anna per 100.000 euro e in via Almellina per 125.000 euro, le varie asfaltature e la conclusione del collaudo quindicinale della telecabina “Severino Bottero”, tenutosi il 19 novembre per un costo di oltre 1.050.000 euro.



“Mi sembra una bella lista d’interventi, e parliamo soltanto della straordinaria manutenzione – ha concluso Riberi - . Oltre ad affrontare la pandemia, quindi, stiamo lavorando sodo per rimettere in sesto il nostro straordinario paese; altre opere importanti come il completamento della strada romana e del ponte della mineraria, verranno conclusi nel corso del prossimo anno”.