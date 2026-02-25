Studente del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo al FWWMUN di Abu Dhabi: un’esperienza internazionale di dialogo e formazione

Un’importante esperienza internazionale per uno studente del Denina Pellico Rivoira di Saluzzo.

Virgilio Monge, classe 3C RIM, ha partecipato al Future We Want Model United Nations (FWWMUN), la più grande iniziativa mondiale per l'emancipazione dei giovani, che si è svolta ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti e centro emergente della diplomazia globale, della sostenibilità e dell'innovazione.

Il progetto, che coinvolge studenti provenienti da numerosi Paesi del mondo, offre ai partecipanti l’opportunità di calarsi nel ruolo di delegati degli Stati membri delle Nazioni Unite. Attraverso sessioni di dibattito, negoziazioni e lavori nelle commissioni tematiche, i giovani sono chiamati a confrontarsi in inglese, su questioni di grande attualità internazionale, mettendo in pratica competenze di analisi, diplomazia e cooperazione. Nel corso della conferenza, Virgilio Monge ha avuto l’onore di rappresentare la Repubblica Dominicana, partecipando attivamente ai lavori.

L’esperienza si è rivelata particolarmente significativa sia dal punto di vista formativo sia umano: oltre ad approfondire temi legati alla politica internazionale e alla cooperazione tra Stati, lo studente ha potuto migliorare le proprie capacità di dialogo e mediazione, nonché applicare concretamente l’uso della lingua inglese in un contesto internazionale. Tra i momenti più rilevanti dell’esperienza. l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi: Lorenzo Fanara: occasione di confronto su temi di relazioni internazionali.

"Partecipare al FWWMUN è stata un’esperienza unica e molto formativa – racconta Monge – perché mi ha dato la possibilità di conoscere studenti provenienti da tutto il mondo, confrontarmi su temi globali e comprendere meglio l’importanza del dialogo tra culture diverse.

Voglio esprimere inoltre un ringraziamento al dirigente scolastico, il mio preside Danilo Guerra, e a tutti i docenti dell’istituto che hanno reso possibile la partecipazione a un progetto di così alto valore educativo e internazionale, promuovendo iniziative che permettono agli studenti di ampliare i propri orizzonti. Ringrazio anche la mia famiglia, che ha creduto in questa opportunità e mi ha sostenuto, contribuendo a rendere possibile un’esperienza di grande crescita personale e culturale".

La partecipazione a iniziative come il FWWMUN è un esempio concreto di come la scuola sia in grado di proporre esperienze che uniscono formazione, confronto internazionale e crescita personale: elementi sempre più fondamentali nel mondo contemporaneo.