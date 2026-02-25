Lavori di consolidamento strutturale: chiude per una giornata il ponte del Borgato a Mondovì

Al fine di consentire la corretta esecuzione di alcuni lavori di consolidamento del paramento murario sottostante il marciapiede di monte, nella giornata di sabato 28 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale presso il ponte del Borgato, con relativa deviazione dei flussi verso il vicino ponte “Itis” sul quale verrà attivato il senso unico alternato con presenza di semaforo e/o di movieri.
Nei medesimi orari, inoltre, come da specifica segnaletica verticale posta in loco, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Perotti (negli stalli compresi tra il ponte del Borgato e il ponte “Itis”) e su ambo i lati di via Curazza.