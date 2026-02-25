 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 25 febbraio 2026, 13:33

Lavori di consolidamento strutturale: chiude per una giornata il ponte del Borgato a Mondovì

Divieto di transito veicolare e pedonale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 28 febbraio. Deviazione sul ponte “Itis” con senso unico alternato

Lavori di consolidamento strutturale: chiude per una giornata il ponte del Borgato a Mondovì

Al fine di consentire la corretta esecuzione di alcuni lavori di consolidamento del paramento murario sottostante il marciapiede di monte, nella giornata di sabato 28 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale presso il ponte del Borgato, con relativa deviazione dei flussi verso il vicino ponte “Itis” sul quale verrà attivato il senso unico alternato con presenza di semaforo e/o di movieri. 

Nei medesimi orari, inoltre, come da specifica segnaletica verticale posta in loco, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Perotti (negli stalli compresi tra il ponte del Borgato e il ponte “Itis”) e su ambo i lati di via Curazza.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium