Attualità | 25 febbraio 2026, 13:43

Lutto a Villanova Mondovì per la scomparsa di Cristina Bottero

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 26 febbraio alle 15.30, nella parrocchia diSan Lorenzo a Villanova dove, questa sera alle 20, sarà recitato il Santo Rosario

Cristina Bottero, 51 anni

Ore di lutto a Villanova Mondovì per la prematura scomparsa di Cristina Bottero, che si è spenta a 51 anni, dopo aver a lungo lottato contro la malattia.

Molto conosciuta in paese, aveva lavorato prima come agente immobiliare nell’agenzia del fratello, il geometra Giuseppe Bottero, diventando poi impiegata.

Lascia il marito Giuliano Franco, i figli Leonardo e Benedetta, la mamma Maria Maddalena (Marilena) e il fratello Beppe con la moglie Lorella.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 26 febbraio alle 15.30, nella parrocchia di San Lorenzo a Villanova dove, questa sera alle 20 sarà recitato il Santo Rosario.

Eventuali offerte possono essere destinate a una raccolta fondi aperta a suo nome presso l’istituto di Candiolo.

