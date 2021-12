Chiusa Pesio "Nel paese incantato": il grazie della squadra AIB

La squadra A.I.B di Chiusa di Pesio desidera ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta durante l’evento “Nel paese incantato”, svoltosi in centro paese domenica 5 dicembre, e nelle successive due iniziative “Non lasciarci soli tra le fiamme”, promosse nelle domeniche seguenti presso la propria sede allo scopo di raccogliere i fondi da destinare al ripristino dell’attrezzatura in uso.



"Dando una piccola anticipazione, a breve presenteremo un progetto a indirizzo sociale da attuare sul nostro territorio in collaborazione con il Comune dal titolo 'Non abbandoniamo nessuno in vallata' - raccontano i volontari - Il progetto in fase di definizione e successiva presentazione, è nato dall’idea e dal proposito di dare una risposta sociale concreta analizzando i fabbisogni primari dei residenti e mantenendo nello stesso tempo un monitoraggio sempre più attento sulla prevenzione incendi e salvaguardia del patrimonio boschivo. Ancora un grazie di cuore a chi ci sostiene e, per chi vuole mettersi in gioco aiutandoci concretamente, siamo pronti ad accogliervi nel nostro mondo".