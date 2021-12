Ennesima manifestazione del Coordinamento provinciale che dice no al green pass e chiede libertà di scelta sulla vaccinazione.

L'appuntamento è per domani 15 dicmebre alle 20 in piazza Virginio a Cuneo, dove continuerà anche la raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare con lo scopo di far cessare lo stato d’emergenza e chiedere il reintegro sul posto di lavoro dei lavoratori del settore sanitario e scolastico sospesi per la mancanza del green pass.