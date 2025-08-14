Ad Alba si "pedala nella storia": una mostra di bici d’epoca in attesa de La Vuelta

Ad Alba il conto alla rovescia per La Vuelta a España si apre con un tuffo nel passato del ciclismo. Dal 19 al 24 agosto, il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ospita Pedalando nella storia 1869-1900, una mostra di bici d’epoca provenienti da tutto il mondo: dalla francese Michaux alle inglesi Humber e Rudge, dalle americane Zipp alle italiane Vianzone, Colnago, Bianchi, Legnano, Gios e Maino. Un’occasione per scoprire anche le bici Cogno e Centotorri, costruite proprio ad Alba, e ammirare le maglie storiche dei campioni. A completare il percorso, i disegni dei bambini delle scuole cittadine.

Il taglio del nastro è fissato per martedì 19 agosto alle 18.30, con una conferenza stampa che svelerà dettagli e protagonisti della corsa. L’ingresso alla mostra è gratuito, senza prenotazione, e seguirà orari differenziati: dal martedì al giovedì 17-21, venerdì 17-22, sabato 15.30-19.30, domenica 9.30-12.

La vigilia della partenza sarà animata dalla Serata in Rosso di sabato 23 agosto, in piazza Pertinace, con musica, balli e sapori italo-spagnoli. Sangria per tutti, cena su prenotazione o aperitivo dai food truck, e un gadget griffato La Vuelta per chi indosserà un capo rosso.

Domenica 24 agosto, dalle 10, piazza Medford si trasformerà nel Villaggio de La Vuelta, punto di ritrovo e animazione per accogliere la partenza della seconda tappa italiana Alba–Limone Piemonte.

In attesa della gara, Alba si unisce alle città piemontesi e spagnole del network UNESCO toccate dal percorso: alcune vetrine dell’Ente Turismo in piazza Risorgimento si vestiranno di rosso con il tracciato e l’elenco delle città creative, che torneranno ad Alba in autunno durante la Fiera internazionale del Tartufo Bianco.