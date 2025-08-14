 / Attualità

Attualità | 14 agosto 2025, 15:56

Borgo San Dalmazzo riconosciuto Comune turistico del Piemonte per il 2025 [FOTOGALLERY]

Robbione e Armando: "Il riconoscimento conferma la determinazione nel promuovere la città di Borgo San Dalmazzo come destinazione accogliente e attrattiva"

Palazzo Bertello, sede dei principali eventi cittadini

Il Comune di Borgo San Dalmazzo è stato inserito nell’elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte per l’anno 2025, approvato dalla Regione il 5 agosto scorso. Il riconoscimento, che coinvolge complessivamente 515 Comuni piemontesi, premia le località che si distinguono per vocazione, attrattività e potenzialità turistiche, secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-6438 del 2 febbraio 2018.

Tra i criteri soddisfatti da Borgo San Dalmazzo emergono: l’adesione all’Agenzia Turistica Locale (ATL), che promuove il territorio e ne valorizza le eccellenze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche; la presenza di un ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), punto di riferimento per visitatori e cittadini; la capacità ricettiva e i flussi turistici rilevati dall’Osservatorio Turistico Regionale, che attestano la vivacità e l’interesse crescente verso la città.

«A tutto ciò si somma l’impegno del Comune a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio e a proporre eventi e manifestazioni di qualità, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori e di rafforzare l’identità locale - commentano la sindaca, Roberta Robbione, e l'assessore a Manifestazioni e Turismo, Fabio Armando -. Il riconoscimento conferma la determinazione dell’Amministrazione nel promuovere la città di Borgo San Dalmazzo come destinazione accogliente e attrattiva, capace di offrire esperienze dal carattere autentico».

La sede del Museo dell'Abbazia

Monserrato

Parco Grandis, uno scorcio sulla città

comunicato stampa

