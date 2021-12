Martinetti (M5S): "Treni cancellati sulla Cuneo-Limone, il caso in Regione per il ripristino delle corse"

Linea ferroviaria Cuneo – Limone Piemonte, con l’introduzione dell’orario invernale si è registrata la cancellazione del treno delle 7.32 che crea rilevanti disagi agli utenti, obbligando lavoratori e studenti ad anticipare di un’ora la partenza oppure a rinunciare al servizio di trasporto pubblico in favore del mezzo privato.

Come se non bastasse, continua a perdurare la riduzione del servizio nel fine settimana, avviata durante il lock down, con conseguenze negative per i ragazzi che nel week end raggiungevano Cuneo.

Abbiamo quindi portato il caso in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessore ai Trasporti, Gabusi. A lui abbiamo chiesto quali azioni intenda intraprendere la Giunta regionale per potenziare il servizio ferroviario tra Cuneo e Limone, anche nell'ottica di sostenere l'imminente avvio della stagione turistica invernale.

Dalla Giunta però non sono arrivate né rassicurazioni e nemmeno promesse circa il ripristino dei passaggi sospesi sulla linea Cuneo – Limone. Continueremo a tenere alta l'attenzione sui servizi ferroviari nelle zone marginali, con la speranza che qualcosa cambi nella direzione di una sempre maggiore mobilità sostenibile.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

Vicepresidente Commissione regionale Trasporti