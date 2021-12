Un anno da “cantieristi” a Mondovì: concluso il servizio in comune per cinque “Over 58”

Sono cinque i “cantieristi” che hanno concluso con successo il loro percorso lavorativo presso il Comune di Mondovì: Oriana Orsi, Danilo Barberis, Angelo Messina, Piergiuseppe Bertone e Francesco Oliva.

Il gruppo era partito con otto partecipanti, selezionati e inseriti all’interno del Bando pubblico 2019 per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate Over 58. Due hanno dovuto lasciare per motivi familiari, un terzo ha maturato durante il percorso i requisiti necessari per arrivare alla soglia della pensione.

Il progetto, avviato il 1° dicembre 2020, si è concluso in questi giorni con un momento di incontro e confronto nella Sala Consiliare del Comune, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Cecilia Rizzola.

Nonostante le difficoltà correlate alla pandemia, si è trattato di un risultato ottimo sia per l’Amministrazione - che ha potuto usufruire delle competenze e dell’ottima collaborazione e qualità dei servizi resi - sia per i partecipanti che hanno potuto acquisire nuove competenze e conoscenze anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Obiettivo, quest’ultimo, tra i principali del progetto in un’ottica di reinserimento lavorativo.

Il progetto ha inoltre consentito di offrire opportunità a persone in stato di disoccupazione di svolgere un’attività lavorativa qualificante, garantendo loro una fonte di reddito certa per almeno un anno, in un momento in cui la pandemia di Covid 19, oltre a essere un’emergenza sanitaria, ha generato una grave crisi economica e del mercato del lavoro, impattando particolarmente su soggetti che, pur possedendo capacità e competenze, a causa dell’età anagrafica sono considerati, in situazioni ordinarie, poco appetibili.

I partecipanti sono stati suddivisi in due filoni progettuali: tre presso il Dipartimento Cultura, e nello specifico presso la Biblioteca Civica (progetto “I semi della cultura”, finalizzato al potenziamento del servizio bibliotecario) e cinque presso il Dipartimento Tecnico (progetto “Mondovì si fa bella”, con attività dedicate alla cura e alla manutenzione del verde pubblico, dell’arredo urbano e del patrimonio pubblico).

Candidati tre nuovi progetti

Il Comune di Mondovì ha partecipato al nuovo bando regionale per l’inserimento in cantieri di lavoro di persone disoccupate Over 58. L’Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare questa importante occasione offerta dalla legge regionale n.34/2008 per attenuare le difficoltà sul piano occupazionale nel proprio territorio. Pertanto ha effettuato una ricognizione nei vari settori, a seguito della quale ha proposto i tre nuovi progetti.

Otto i beneficiari coinvolti: cinque presso il Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza, Tempo libero – di cui 3 da assegnare al Settore cultura (“I semi della cultura livello pro”) e 2 al Servizio Asilo nido comunale (“Al sicuro dentro e fuori dal nido” per il potenziamento delle attività Covid correlate) – e tre presso il Dipartimento Tecnico (“Mondovì si fa bella upgrade”), Settore Verde Urbano per un periodo di 12 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali.

In caso di finanziamento regionale i lavoratori saranno reperiti tramite avviso pubblico.