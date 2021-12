Lutto a Cuneo: è morto Pino Origlia, ex direttore di Confcommercio

È morto a soli 69 anni Giuseppe “Pino” Origlia, storico direttore di Confcommercio Cuneo. Era malato da tempo e si è spento nella sua abitazione in corso Dante a Cuneo.

Andò in pensione nel 2015, dopo 41 anni di carriera, sostituito dall'attuale direttore Marco Manfrinato.

Lo ricorda con affetto il presidente Luca Chiapella: “Ciao Pino fai buon viaggio. Abbiamo condiviso un lungo tratto di strada insieme in Confcommercio e non solo. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace Amico mio!”

Era entrato giovanissimo come dipendente in Confcommercio occupandosi del settore fiscale e delle prime dichiarazioni dei redditi. Alla fine degli anni '80 arrivò alla direzione seguendo anche la cooperativa Fidi e la società di servizi. È stato anche presidente del Consorzio socio assistenziale del Cuneese, molto impegnato nel sociale con la onlus “Pane al pane”.

“Uomo di organizzazione con grande empatia e una visione importante – lo ricorda ancora Chiapella -. Ha dato anima e corpo a Confcommercio. Era davvero orgoglioso di essere direttore. Ho condiviso i miei primi due anni di presidenza con la sua direzione. Anche dopo la pensione ha continuato a collaborare. Per me è stato un grande amico, la sua scomparsa mi addolora parecchio. Lascia un vuoto di 30 anni di amicizia, collaborazioni, riunioni e viaggi”.

I funerali saranno celebrati nella cattedrale di Cuneo giovedì 16 dicembre alle 10. Mercoledì 15 dicembre alle 17.30 la recita del rosario, sempre nella cattedrale.