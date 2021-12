5 consigli per evitare le truffe nello shopping online

La nostra quotidianità diventa ogni anno sempre più frenetica, gli impegni si sommano, e purtroppo il tempo libero è sempre più risicato.

È fondamentale riuscire ad ottimizzare gli impegni, perché anche avere del tempo a propria disposizione è spesso un vero lusso. Ormai le passeggiate e i pomeriggi passati nei negozi, sono appannaggio degli anni passati.

Lo shopping online su Internet, in questi anni sta diventando sempre più popolare.

Se a tutto questo ci aggiungiamo che è mediamente più conveniente a livello di prezzi, è facile intuire come la sua diffusione sia destinata a crescere sempre più in maniera vertiginosa.

Purtroppo insieme ad esso, anche il rischio di ricevere brutte sorprese, o nel peggiore dei casi, di ritrovarsi vittime di una truffa, sta allargandosi a macchia d’olio.

Immaginare di ricevere cibo per cani, quando magari si è ordinato una felpa, non è mai cosa gradita. Ecco perché tutti dovrebbero essere consapevoli dei pericoli connessi allo shopping online, e delle (purtroppo) numerose insidie che si nascondono negli acquisti fatti su Internet.

Come evitare le truffe online e fare uno shopping sereno

Complice anche la pandemia mondiale, nello scorso anno le truffe online sono sensibilmente aumentate in tutto il territorio nazionale, pertanto è bene capire ed imparare come difendersi da queste insidie.

Un po’ come succede da ormai molti anni con le frodi legate alle email, riferite soprattutto al fenomeno del phishing, dalle quali è possibile proteggersi con qualche piccolo accorgimento, semplice da comprendere e attuare.

Alla luce di tutto questo panorama, abbiamo deciso di aiutare gli utenti stilando un piccolo elenco di 5 consigli utili e concreti, da applicare ogni volta che si voglia effettuare un acquisto online, in piena sicurezza.

1. Controllare sempre l’identità del venditore

La verifica migliore, quella che fin da subito protegge i consumatori da qualunque tipo di frode o inganno, è quella di verificare che l’identità del venditore, o della società, che gestisce il sito dove verrà effettuato l’acquisto.

Ogni volta che si acquista online, è bene controllare sempre che siano presenti i dettagli di contatto e di identità, di coloro che gestiscono e stanno “dietro” al sito, per verificare se esistono davvero.

Le informazioni devono sempre essere chiaramente menzionate, e sono: il nome dell'azienda, l'indirizzo fisico, l'indirizzo e-mail, un modulo di contatto e un numero di telefono.

Mai fidarsi di nessun sito web che omette queste informazioni, anche quando propone interessanti offerte, o magari presenta un portale molto ben curato.

2. Effettuare acquisti solo su siti Web sicuri

Non fidarti mai dei siti Web che non dispongono di una crittografia Secure Sockets Layer (SSL). Puoi verificarlo in alcuni modi: un simbolo di lucchetto verde dovrebbe apparire nella barra degli indirizzi del tuo browser, e le prime lettere nella barra degli indirizzi dovrebbero cambiare da "http" a "https", specialmente quando raggiungi la fase di pagamento.

3. Non comprare se sembra troppo bello per essere vero

Tutto nel nostro mondo ha il suo prezzo. Se un articolo su un sito di shopping online è davvero troppo economico, è bene iniziare a sospettare qualcosa.

Certo, è possibile che ci siano delle grandi vendite promozionali in corso, tuttavia, se il rivenditore non è popolare e non ha una buona reputazione, è meglio non correre rischi inutili, perché questo è il modo principale in cui i truffatori attirano la tua attenzione.

La cosa migliore è controllare sempre su siti affidabili e specializzati, come il portale attentiallatruffa.it, che controllano e segnalano i principali imbrogli del web legati agli acquisti, aiutando gli utenti a spendere i loro soldi con maggiore sicurezza.

Quindi è bene essere assolutamente consapevoli che se l'immagine di un articolo non sembra appartenere al venditore è perché, ancora una volta, il prezzo potrebbe essere inappropriato per l'articolo di bassa qualità o contraffatto che è possibile ricevere.

4. Utilizzare un metodo di pagamento sicuro

Quando paghi qualcosa online, la cosa migliore da fare è seguire queste 3 regole d'oro:

● Pagare sempre su una pagina protetta (che mostra un lucchetto verde, o il logo di una chiave e con un indirizzo URL che inizia con "https").

● Pagare con carta di credito, se possibile, in quanto potresti essere in grado di recuperare i tuoi soldi dall'emittente della carta di credito in caso di frode.

● Evitare completamente i trasferimenti di denaro diretti, poiché sarebbe davvero molto difficile recuperare la somma erogata.

5. Controllare sempre le condizioni di vendita

Le aziende che dimostrano una buona serietà, hanno sempre una pagina sul loro sito web sulla loro politica sulla privacy e sulle condizioni generali di vendita.

È davvero molto importante ricercare questo dato, per assicurarti che il sito utilizzerà i tuoi dati solo per l'acquisto e nient'altro. Infatti capita che anche le aziende più affidabili, possono utilizzare la tua e-mail per motivi pubblicitari e alcune possono passare i tuoi dati a terze parti.

I venditori online inoltre devono sempre fornire informazioni chiare e corrette sui diritti del consumatore. Ad esempio, il tuo diritto a un reso di 14 giorni o una garanzia legale di almeno 2 anni. Se il commerciante non ha menzionato nulla di simile sul proprio sito Web, considera di non acquistare nulla da lì.

Ebbene speriamo che questo piccolo vademecum sia stato utile, ricordando che purtroppo non esiste mai il rischio zero in ciò che si fa, però con le giuste accortezze ed un po’ di attenzione, è possibile sicuramente diminuire drasticamente i rischi anche per coloro che sono meno avvezzi alla tecnologia moderna.