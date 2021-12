Alimenta: scopri i prodotti, le novità e le promozioni del made in Italy

Se siete appassionati di cibo e di carne, ma non solo, non potete perdere di vista un’azienda come Alimenta: con un esperienza di oltre trent’anni offre ormai al cliente un’attenzione completa (“a 360 gradi”) nella scelta e preparazione soprattutto della carne, ma anche di altri alimenti vista la sua recente espansione in altri settori come gli ortaggi e il pesce. Conosciamo meglio Alimenta con qualche notizia in più sulla loro storia e i loro prodotti e ovviamente non perderti il loro sito per visualizzare la loro offerta e le loro promozioni!

La storia trentennale dell’azienda Alimenta

L’azienda nasce a Cuneo all’inizio degli anni 90 e in origine si rivolge soprattutto al settore specializzato delle macellerie, concentrandosi sulla carne da banco e sugli strumenti da lavoro;

Successivamente è arrivata la linea Spices: grazie al gruppo di Ricerca e Sviluppo l’attenzione di Alimenta si è spostata anche sulla creazione di prodotti particolari e sofisticati come gli insaporitori per la carne, le miscele per hamburger ma anche le marinature e le panature, il tutto garantito da un gruppo di tecnici esperti. I clienti di Alimenta non hanno a che fare con impiegati ma con un personale formato che acquisisce costantemente nuove competenze ed è attento ed aperto verso ogni esigenza del cliente con dimostrazioni gratuite che tiene al corrente con corsi di formazione e videotutorial.

Ad oggi l’azienda e il suo personale qualificato sono riusciti ad affermarsi sul territorio nazionale con una distribuzione capillare e una rete di vendita organizzata regione per regione. Ma vediamo qualcosa in più sui suoi prodotti.

L’offerta di Alimenta: prodotti e promozioni

Partiti inizialmente verso settori specialistici, gli interessi e l’offerta di prodotti di Alimenta sono andati sempre di più espandendo in questi trent’anni fino a crescere e a garantire al cliente consulenze serie, partendo dall’assunto che loro “non ti stanno offrendo un prodotto ma una soluzione”, come si può leggere dal loro sito.

Abbiamo già detto dei prodotti, anzi le soluzioni di Alimenta per arricchire i sapori della tua carne e renderla ancora più prelibata con una vasta gamma di spezie per ogni gusto, panature per tutte le esigenze, miscele per hamburger peculiari e ricche di aromi diversi insieme a tutto ciò che può occorrere per una perfetta marinatura. E non dimenticare di condire la tua carne con la salsa più adatta, anche qui sotto la guida delle nozioni di Alimenta.

L’offerta di Alimenta però ti guida anche nella preparazione di prodotti a base di carne, non solo con gli ingredienti e gli aromi ma anche con attrezzature di piccola taglia per il cordon blue o per roll meat, per citare qualche esempio, oltre alla fantastica hamburgatrice, perfetta per creare hamburger a regola d’arte. I loro cinque marchi principali non riguardano solo tutte le funzioni che abbiamo elencato finora ma continuano con attrezzature per la macelleria, carte tecniche alimentari, vassoi in policarbonato e poi ancora, abbigliamento professionale, articoli in plastica, illuminazione per i banchi come coltelli di vario tipo per macellai o per appassionati di carne.