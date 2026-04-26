L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Riccardo Vottero e la Pietra di Luserna

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche l’azienda Riccardo Vottero di Bagnolo Piemonte.

Vottero Riccardo, che in materia di pietra di Luserna è tra i rivenditori più rinomati, produce e lavora lastre per pavimentazioni e rivestimenti in Pietra di Luserna, un materiale unico ed eccezionale, presente in un solo, specifico, territorio al mondo, la Provincia di Cuneo in Piemonte, nel la ditta ha in concessione tre cave estrattive.

Le sue preziose sfumature cromatiche, la resistenza e versatilità hanno fatto, di questa sontuosa pietra, una protagonista della storia dell’architettura italiana: dalle pavimentazioni delle Regge Sabaude di Racconigi e Venaria Reale fino alla copertura a lose della Mole Antonelliana!

La pietra di Luserna è perfetta per le creazioni di modiglioni, davanzali, elementi di arredo stradale e urbano di altissimo pregio. Nelle cave di Vottero Riccardo, viene tagliata con la tecnica del filo diamantato e della malta espansiva, estratta con estrema cura per preservare al massimo tutte le caratteristiche della pietra.

Grazie alla sua ruvidità, la pietra di Luserna rappresenta un materiale antiscivolo ideale per i pavimenti, per i rivestimenti delle scale e dei muri, per le decorazioni esterne e per la realizzazione di marciapiedi. Grazie alle sue proprietà, la Pietra di Luserna è perfetta sia per esterni che per interni, donando resistenza, solidità ed eleganza ad ogni ambiente.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

La rassegna si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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