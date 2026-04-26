domenica 26 aprile
L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Besio 1842 di Mondovì
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Economia | 26 aprile 2026, 11:30

L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Besio 1842 di Mondovì

La rassegna sarà visitabile fino al 3 maggio presso il Monastero della Stella di Saluzzo

L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Besio 1842 di Mondovì

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche la storica impresa di ceramiche Besio 1842 di Mondovì.

Besio 1842 a Mondovì rappresenta l’unica azienda artigiana monregalese che ancora oggi perpetua la vera tradizione dell’antica ceramica. L’esclusività e l’originalità dei manufatti sono assicurati dalla presenza su ogni pezzo del marchio registrato “Ved. Besio & Figlio” che fin dal lontano 1842 è associato alla ceramica monregalese di qualità. Il decoro maggiormente ricorrente e rappresentativo è il gallo, simbolo beneaugurante della cultura contadina e del lavoro dei campi. Besio 1842 assicura continuità a questa tradizione secolare, riportando all’attenzione del pubblico un’ampia gamma di prodotti dipinti a mano tratti dal repertorio storico monregalese, insieme a nuove proposte elaborate e realizzate secondo i più rigorosi canoni della produzione artigianale di qualità. A riconoscimento della continuità di questa lavorazione e del rispetto dei rigorosi requisiti di alta qualità richiesti dai Disciplinari di Produzione del Settore, nel 2003 la Besio 1842 ha ottenuto dalla Regione Piemonte il Marchio e l’iscrizione all’albo di Eccellenza Artigiana.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

La rassegna si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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