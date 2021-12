Gli ospiti del Presepe Vivente di Pian Munè di Paesana

Sabato sera ritorna l’attesissimo Presepe Vivente alle Meire Pian Croesio, quella borgata posta a metà strada tra il primo rifugio di accoglienza e la Baita in quota. Dopo avere percorso la pineta si sbuca nella conca che accoglie quest’antica borgata disabitata.

Un evento unico, illuminato solo da fiaccole e bracieri, raggiungibile solo a piedi con oltre 70 figuranti e la capanna di Gesù Bambino.

Ad allietare la serata e filmare l’evento quest’anno arrivano Loris Gallo e Elisabetta Gedda direttamente da Telecupole. Cantori di gruppi spontanei e le voci bianche del Coro Envie de Chanter saranno la colonna sonora di questa edizione.

DETTAGLI TECNICI:

Durata percorso per arrivare al presepe: 60/90 minuti seguendo l’itinerario Meire Pian Croesio.

Luogo di partenza: parcheggio/primo rifugio.

In base alle condizioni del percorso potranno essere necessarie le ciaspole o i ramponcini.

Si raccomanda di valutare la percorrenza o meno e il dislivello da percorrere (350m) in base alle proprie condizioni fisiche.

DOVE CENARE PRIMA O DOPO IL PRESEPE

Al Rifugio Pian Munè dove si lascia la macchina oppure alla Baita Pian Croesio a quota 1890 metri, a 60/90 minuti dal parcheggio. Il menù della serata viene servito a 23 euro (due antipasti, polenta e contorno o primo, dolce, pane e acqua), Oppure servizio asporto con tavoli a rotazione all’esterno in entrambi i rifugi oppure ancora menù veloce in terrazza

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.