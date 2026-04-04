A Savigliano si formano i professionisti dei dati: al via il corso gratuito per Database Administrator

Non si tratta solo di grandi aziende: oggi cercano queste competenze anche PMI, enti pubblici, studi professionali e ovviamente software house e aziende informatiche. Per rispondere a questa esigenza, AgenForm CEMI promuove a Savigliano un corso gratuito per “Tecnico Gestore di Base Dati”, rivolto a persone disoccupate che vogliono entrare rapidamente nel mondo dell’informatica, anche senza una laurea. Tutte le informazioni e iscrizioni sul sito di Agenform.

Un lavoro sempre più richiesto (anche nel cuneese)

Oggi i dati sono alla base di ogni attività: aziende, enti pubblici, e-commerce, sanità, logistica. Tutto passa da database che devono essere progettati, gestiti e resi efficienti. Il risultato? Le imprese cercano persone in grado di lavorare sui dati, ma faticano a trovarle. Il corso nasce proprio per colmare questo divario: formare figure operative, subito spendibili nel mercato del lavoro locale.

Un percorso concreto: formazione + stage

Il percorso prevede:

600 ore di formazione di cui 240 ore di stage in azienda

Durante il corso si affrontano competenze oggi fondamentali:

progettazione di database relazionali

linguaggio SQL e gestione delle query

basi di programmazione (Python e JavaScript)

sicurezza dei dati e cybersecurity

gestione di grandi quantità di informazioni (Big Data)

A chi è rivolto

Il corso è pensato per:

persone disoccupate

diplomati o appassionati di informatica

chi vuole lavorare nel digitale senza intraprendere un percorso universitario

chi cerca una riqualificazione professionale concreta

Non è richiesta esperienza avanzata: è un percorso costruito anche per chi parte da basi semplici ma ha motivazione e interesse per il settore.

Gratuito grazie al Programma GOL

Il corso è finanziato dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), quindi completamente gratuito per i partecipanti che rientrano nei requisiti. Un’opportunità concreta per acquisire competenze tecniche molto richieste senza costi.

Dove e quando

Le attività si svolgeranno presso la sede AgenForm CEMI Savigliano. L’avvio è previsto nel mese di aprile: la data precisa verrà definita al raggiungimento del numero di partecipanti. Le preiscrizioni e selezioni sono attualmente aperte.

Perché puntare sui dati oggi

Chi lavora con i dati oggi lavora ovunque: industria, servizi, pubblica amministrazione, startup. È una competenza trasversale, stabile e sempre più centrale. E soprattutto: è una delle poche aree del digitale accessibili anche senza laurea, ma con una formazione mirata e pratica.

Come iscriversi