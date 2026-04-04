L’eccellenza non si incontra per caso. Con Anna & Anna Agenzia per Single, si sceglie

Anna & Anna è un ambiente riservato, pensato per chi riconosce il valore della selezione, della discrezione e del tempo ben investito.

Non è un’app. Non è per tutti.

È un servizio dedicato a chi desidera relazioni di livello, costruite su affinità reali, eleganza e visione condivisa:

- Profili selezionati con cura

- Matching mirato e personalizzato

- Incontri all’altezza delle tue aspettative

Qui, ogni dettaglio è studiato per offrirti ciò che altrove è impossibile trovare: qualità autentica.

- L’accesso è limitato.

- La selezione è rigorosa.

- Il risultato è ciò che meriti.

Anna & Anna: dove l’amore incontra l’eccellenza. chiama e raccontaci chi sei al numero 3403848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Luca single, 37 anni

Luca, 37enne. Bell’uomo, alto, biondo, occhi neri, operaio specializzato, vive da solo nella sua casa e ha un debole per i cani… quindi se hai un amico a quattro zampe, già sei un passo avanti! Cerca una compagna che sappia ridere delle piccole follie quotidiane, condividere passeggiate, serate tranquille, qualche viaggio. Pratico, simpatico e con un cuore grande: pronto a costruire qualcosa di vero, una famiglia... Chiama al 3403848047

Silvio single, 48 anni

Silvio, 48enne. Uomo attraente, alto, bruno, occhi verdi che guardano dritto al cuore. Titolare di una scuola guida, ma sa guidare anche conversazioni intriganti e momenti che restano impressi. Vive da solo, ama viaggiare e scoprire il mondo… e vorrebbe farlo con una compagna ironica, curiosa e sensuale, capace di ridere e lasciarsi sorprendere.? …Chiamalo al 3403848047

Giorgio single, 54 anni

Giorgio 54enne: occhi azzurri e mente da architetto. Alto, brizzolato, con uno sguardo che racconta più di mille parole. Sa costruire spazi… e sogna di costruire emozioni con la donna giusta. single da tempo, vive solo. Se cerchi passione, complicità e serate che sembrano rubate al tempo...Chiamalo al 3403848047

Paolo single, 67 anni

Paolo, 67enne, eleganza e cuore aperto. Vedovo, solo, ex geometra, Paolo porta con sé una vita di esperienze, successi e storie da raccontare. Facoltoso e distinto, sa come vivere con stile, ma il suo vero desiderio è condividere emozioni autentiche. Cerca una compagna, sogna legami profondi, conversazioni che scaldano l’anima e gesti che parlano più di mille parole. Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Nora single, 30 anni

Nora, 30enne, lavora nell’informatica, brillante e ironica: sa risolvere bug complicati… ma è ancora alla ricerca della “stringa giusta” per la sua vita. Molto bella, sì, ma non in modo scontato. Più del tipo “ti accorgi dopo cinque minuti che non riesci più a smettere di guardarla”. Sensuale senza sforzo: un misto di intelligenza, sicurezza e quel pizzico di mistero. Single, tra codici e sogni, cerca qualcosa che non si possa programmare: l’amore vero, quello che non va in crash. Chiama al 3403848047!

Ludovica single, 40 anni

Ludovica, 40enne, vive da sola, operaia: indipendente, concreta, seria… ma con un caratterino che si accende quando meno te lo aspetti. Mora, occhioni verdi intensi, uno sguardo che ti prende e non ti molla. Ha un fascino caldo, naturale, di quelli che non hanno bisogno di essere spiegati… solo vissuti. Single, cerca un uomo vero: qualcuno che sappia tenerle testa… e farle venire voglia di non dormire per continuare a stare insieme, abbracciati…Chiama al 3403848047!

Germana single, 47 anni

Germana, 47enne, impiegata… ma solo sulla carta: nella vita vera è un mix irresistibile di energia, fascino e ironia. Molto attraente, vive da sola, ama perdersi nel suo giardino, che cura con amore. Ha uno sguardo vivace, un po’ malizioso, e un modo di fare che ti cattura. Sa essere leggera, divertente… ma anche sorprendentemente intensa quando decide di avvicinarsi davvero. Single, cerca un compagno, anche piu' maturo, ma capace di starle dietro …Chiama al 3403848047!

Sofia single, 55 anni

Sofia, 55enne, fisioterapista di professione, capace di aggiustare schiene… Molto bella, ironica quel tanto che basta per non prendersi troppo sul serio e abbastanza dolce da non risultare mai noiosa. Single da tempo, non per scelta ideologica, ha deciso però di rimettersi “in circolazione”. Cerca un signore, anche più grande, perché il fascino non ha età, ma l’esperienza sì. Requisiti: mente brillante, sorriso facile e voglia di condividere chiacchiere, momenti semplici e, chissà, qualcosa di più. . Chiama al 3403848047!

Teresa single, 65 anni

C’è una bellezza dolce in Teresa, 65 enne, una signora che ha conosciuto l’amore e la perdita, e porta entrambe con grazia silenziosa. Vedova, vive sola, ma il suo cuore desidera ancora la complicità di uno sguardo, il calore di una voce amica. Cura il suo orto, e cucina piatti che sanno di casa e di ricordi. La sua casa è ordinata, accogliente. Cercherebbe signore gentile, capace di ascoltare e di camminare accanto a lei senza fretta, con rispetto e con affetto. Perché la vita continua…. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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Buona Pasqua!...e lascia che la sorpresa sia un’emozione da vivere davvero, in due.













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