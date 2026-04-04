martedì 07 aprile
Sala International Realty, l’eccellenza indipendente nella gestione patrimoniale di alto, è partner di IDA Summit 2026
Sala International Realty, l’eccellenza indipendente nella gestione patrimoniale di alto, è partner di IDA Summit 2026
Leggi le ultime di: Economia
 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 04 aprile 2026, 12:00

Confcooperative Piemonte Nord nel patrocinio dell’IDA Summit 2026

Confcooperative Piemonte Nord, organizzazione che rappresenta e promuove le imprese cooperative del territorio, annuncia la partnership con l’IDA Summit 2026, il prestigioso evento internazionale che farà tappa a Torino dal 14 al 16 aprile

Confcooperative Piemonte Nord nel patrocinio dell’IDA Summit 2026

Torino ospiterà dal 14 al 16 aprile l’IDA Summit 2026, appuntamento dedicato al confronto sulle relazioni economiche, sociali e culturali tra Italia e Africa. Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figura anche Confcooperative Piemonte Nord, che aderisce come patrocinatore.

Il Summit si propone come uno spazio di dialogo tra imprese, istituzioni e organizzazioni, con l’obiettivo di favorire il confronto e la condivisione di esperienze. In programma momenti di approfondimento su alcuni ambiti ritenuti strategici, tra cui la cooperazione tra PMI, la transizione energetica, le filiere agroalimentari, le industrie culturali e creative e lo sviluppo delle infrastrutture digitali.

Per Confcooperative Piemonte Nord si tratta principalmente di un’occasione per seguire da vicino un contesto internazionale e monitorare dinamiche e opportunità legate alla cooperazione tra territori, mantenendo aperto un canale di confronto su temi di interesse per il sistema cooperativo.

“Essere presenti all’IDA Summit 2026 consente di osservare e raccogliere spunti utili rispetto alle relazioni tra Piemonte e Africa, anche in un’ottica di possibili sviluppi futuri”, commenta Irene Bongiovanni.

L’adesione si inserisce nel più ampio percorso di attenzione verso iniziative che favoriscono il dialogo e la collaborazione tra contesti diversi, con un approccio orientato all’ascolto e alla valutazione delle opportunità che potranno emergere.

Informazioni e contatti

Contattaci oggi per esplorare le modalità di partecipazione all’evento IDA Summit 2026, i pacchetti di sponsorizzazione e le opportunità di partnership: segui il link https://rebrand.ly/twohx8n oppure vai su whatsapp seguendo questo link https://rebrand.ly/cik6cvq

Sito web: www.ida-events.org

Per informazioni scrivi a: info@idainternational.org

Registrati ora a questo link https://rebrand.ly/tu4v87w

Seguici sulle pagine social dell’evento

FB: Evento IDA International
IG: idasummit2026

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium