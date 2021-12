Aleksandra Kolndrekaj “Bonelliana dell’Anno 2021"

“Il Bonelli incontra...” è la manifestazione di fine anno prevista a Cuneo, il 22 dicembre prossimo, dalle ore 10, presso la Sala San Giovanni, via Roma n.4, in cui la Scuola cuneese premia i propri migliori alunni. E l’Associazione Evergreen proclama il “Bonelliano dell’Anno”, un ex-diplomato del glorioso istituto tecnico che si sia particolarmente distinto nel corso della propria vita lavorativa o nella propria esistenza e, talvolta, non necessariamente in linea con i tradizionali corsi di studio.

Ma anche quest’anno, come peraltro per il precedente, ancora un’economista verrà insignita della spilletta simbolo dell’Associazione quale “Bonelliana dell’Anno 2021".

Si tratta di Aleksandra Kolndrekaj: di origini albanesi arriva in Italia (a Chiusa di Pesio) nel 1998 dove completa le elementari e le scuole medie. Poi il Bonelli, dove si diploma “ragioniera” nel 2008, con il massimo dei voti.

Dopo il diploma frequenta Economia e Commercio a Torino e, contemporaneamente, viene selezionata per il prestigiosissimo “Programma onorevole Allievi del Centro di ricerca Collegio Carlo Alberto” del capoluogo piemontese. Laureata, con lode, alla triennale, ha successivamente proseguito la specialistica in Economics, sempre a Torino, continuando con il “Programma Allievi del Collegio Carlo Alberto”. Anche in questo caso …. laurea con lode.

Per qualche tempo si è poi dedicata all'insegnamento di Macroeconomics – come assistente – ancora all'università di Torino. Successivamente l’ha accolta Parigi (stage all' OCSE, al dipartimento di Employment Labour and Social Affairs, dove si è occupata di riforme pensionistiche). In seguito si è trasferita alla European Training Foundation (una agenzia dell'Unione Europea) dove ha studiato le politiche di transizione scuola-lavoro dei paesi ai confini dell'Unione medesima.

Infine l’approdo alla Banca Centrale Europea.; e colà, ormai da 4 anni, ha lavorato sia nel dipartimento di Statistica che nell’attuale, quello di Economia, ove si è occupata di indagini sulle piccole e medie imprese nonché sulle famiglie. Negli ultimi diciotto mesi infine si è dedicata principalmente ad indagare, e capire, le disuguaglianze economiche provocate dal Covid.

E di questo, prima della premiazione, parlerà, sempre in Sala San Giovanni, in una “lectio” in cui spiegherà, agli attuali allievi, funzioni e compiti della B.C.E.